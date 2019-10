Le poignant message d’une fille à sa mère : « désolée maman je suis en train de mourir

La famille d'une jeune Vietnamienne, qu'ils craignent être décédée dans le camion frigorifique où ont été retrouvés les corps de 39 personnes, a partagé les derniers messages envoyés par la jeune femme de 25 ans.

Des derniers mots bouleversants. La famille de Pham Thi Tra My, une Vietnamienne de 25 ans, a partagé les derniers messages envoyés par la jeune femme à sa mère. Silencieuse depuis l'envoi de ces messages tard mardi soir, elle pourrait être une des 39 personnes retrouvées mortes mercredi matin dans un camion frigorifique dans une zone industrielle de Grays, à une trentaine de kilomètres de Londres. «Je suis désolée maman et papa. Mon voyage vers l'étranger n'a pas réussi. Maman et papa, je vous aime tellement! Je suis en train de mourir parce que je n'arrive pas à respirer. Maman, je suis très désolée», a-t-elle écrit à sa mère, d'après les messages partagés par Hoa Nghiem, coordinatrice pour Human Rights Space, un «réseau civil» vietnamien, sur Twitter.

