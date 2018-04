Le poisson d’avril, plat quotidien des politiques

Mensonge quand tu nous envahis l'humain disparait!!

Un homme politique connu pour son franc parler avait coutume de dire qu'en politique les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Dans la vie courante, promettre quelque chose que l'on sait ne pas ne pas pouvoir ou ne pas vouloir tenir, s'appelle un mensonge et le mensonge n'est pas considéré comme une « vertu ». Ce qui est considéré comme un vice dans la vie privée serait-il une vertu dans la vie politique ? Poser une telle question, c'est admettre la possibilité d'une double "morale", une morale privée et une morale publique, une morale privée où le mensonge serait un vice et une "morale" politique où il serait une vertu.

Historiquement, le mensonge politique se présente comme un mensonge asymétrique : le père peut mentir à ses enfants, le mari à son épouse, le maître à ses esclaves, le chef d’Etat à ses sujets, mais pas l’inverse, sous peine de sanction, de punition sévère. Les chefs peuvent mentir, mais eux seuls.

Hannah Arendt avait prévenu : «Dans le domaine politique, où le secret et la tromperie délibérée ont toujours joué un rôle significatif, l’autosuggestion représente le plus grand danger : le dupeur qui se dupe lui-même perd tout contact, non seulement avec son public, mais avec le monde réel, qui ne saurait manquer de le rattraper, car son esprit peut s’en abstraire mais non pas son corps.»

Le mensonge à tous les niveaux de la société nous le subissons toute l'année et nous le trouvons partout autour de nous. Pourquoi attendre le premier avril pour le fêter? Les plus grands spécialistes du mensonge sont les hommes et femmes politiques. En politique, il y a les mensonges « droit dans les yeux » qui tuent et les mensonges par omission et autres petits arrangements avec la vérité pouvant eux aussi être à terme mortels. C’est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on doit l’accorder à certains, que revient la possibilité de mentir. L’homme politique cynique prêt à tous les mensonges pour se maintenir, coûte que coûte, au pouvoir ou pour faire accepter sa vision politique et les décisions qui en découlent.

Le mensonge a toujours été utile au pouvoir, à tous types de pouvoirs. Puisque la perception compte plus que les faits réels, il faut oser les travestir… Mentir est consubstantiel à la vie, la communication, l’existence sociale ! De l’art et la manière de mentir et d’en assumer les conséquences dépend bien souvent l’essor et la survie de grands personnages médiatiques. De l’art aussi de gérer toutes les casseroles accumulées à force de mensonges, de hors-jeu, de combines en tout genre ! De l’art de prendre ou de reprendre le pouvoir « par effraction », en l’absence de réel débat. Machiavel pense que "la fin justifie les moyens", que l'unité et la stabilité de l’État sont des valeurs absolues.

A quoi bon, nous les connaissons tous, nous ne sommes pas naïfs, nous savons, malgré la propagande, malgré les promesses, les faux espoirs, malgré, devrais-je le dire, les saloperies qu’ils commettent et qu’ils nous imposent, nous savons qui ils et elles sont. Avec Internet, l’artisan du mensonge pensait-il avoir trouvé une nouvelle estrade, un nouveau porte-voix ? Que nenni, la toile regorge d’informations contradictoires qui discréditent tous les assoiffés du pouvoir.

On se contente généralement de dénoncer, parce qu’on fait comme si le problème était réglé : il ne saurait y avoir de mensonge légitime, défendable ou même excusable dans la vie publique, parce que le mensonge dont les citoyens sont victimes de la part de leurs dirigeants met en cause les fondements mêmes de la démocratie. « Et si tout le monde en faisait autant ? » Une morale qui admettrait le mensonge détruirait le lien social.

On devrait plutôt fêter aujourd'hui le jour des fiables, des francs, des sincères et des véridiques qui sont de plus en plus rares. Mensonge quand tu nous envahis l'humain disparait!

Abdessatar Klai