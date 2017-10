Le premier ministre français annonce l’augmentation investissements en Tunisie

La France va augmenter ses investissements en Tunisie au cours des prochaines années et participer, activement, à la mise en avant des projets porteurs, a promis, jeudi, le premier ministre français Edouard Philippe, en visite de travail et d’amitié à Tunis.

« L’Agence française de développement (AFD) promet 100 millions d’euros d’investissements en Tunisie jusqu’en 2020 », a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse conjointe avec son homologue Youssef Chahed à l’issue de la première réunion du Conseil tuniso-français sur le dialogue politique de haut niveau.

D’après Edouard Philippe qui effectuait son premier déplacement en tant que premier ministre en dehors de l’union européenne, la Tunisie et la France envisagent ensemble un avenir meilleur. Elles entretiennent déjà des relations denses, anciennes et puissantes », s’est-il félicité.

« Confrontées à des défis communs, la France et la Tunisie sont pleinement engagées à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation dans le droit fil de la préservation de la sécurité dans la région », a-t-il poursuivi.

Selon Philippe, cet engagement a trouvé toute son illustration dans la rencontre d’aujourd’hui qui a été marquée par la signature d’une série d’accords qui, d’après lui, ne manqueront pas de booster le développent en Tunisie.

« La coopération que nous aspirons à développer englobe le domaine économique, l’investissement étranger et embrasse les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a-t-il noté.

Pour sa part, le chef du gouvernement Youssef Chahed a qualifié de « considérable » le soutien apporté par la France aux grandes réformes opérées par le gouvernement d’union nationale.

« La France continue de soutenir les efforts de la Tunisie en matière d’instauration de la démocratie et de développement notamment à travers la conversion des dettes du pays en projets de développement et le financement d’un projet de développement intégrée au sahara », s’est-il félicité.

Chahed a réaffirmé la volonté des deux pays d’aller de l’avant sur la voie de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme appelant à l’intensification de la coopération dans le domaine sécuritaire et judicaire et l’échange de renseignements.

Fustigeant l’attaque à l'arme blanche de deux jeunes femmes, dimanche dernier, à Marseille, le chef du gouvernement a souligné que les autorités tunisiennes ne disposent d’aucune information établissant un lien entre l’assaillant et des groupes terroristes en Tunisie.

Selon Chahed, la réunion du Conseil tuniso-français sur le dialogue politique de haut niveau a porté sur des questions d’intérêt commun notamment la crise en Libye. « L’initiative du président de la République visant à régler la crise dans ce pays au service de la Libye, de la Tunisie et des pays du voisinage a été évoquée », a-t-il dit.