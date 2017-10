Le président Béji Caid Essebsi est en bonne santé

La porte-parole de la Présidence de la République Saïda Garrach a assuré sur sa page Facebook, a démenti toutes les rumeurs concernant la santé du Président de la République Béji Caid Essebsi. Elle a assuré qu’il est en bonne santé et travaille régulièrement comme à son habitude.

Elle a ajouté que les activités journalières du Président de la République sont couvertes et diffusées sur tous les médias et sur la page officielle de la Présidence en photos et vidéos pour prouver cela.