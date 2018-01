Le président de la république inaugurera dimanche un complexe intégré pour jeunes à la cité Etthadhamen

Le président de la république Béji Caid Essebsi se rendra dimanche 14 janvier à la cité Ettadhamen pour inaugurer le nouveau complexe intégré des jeunes. Ce complexe qui annonce une nouvelle génération de maisons de jeunes qui consacre un nouvelle politique initiée par le ministère des affaires de la jeunesse et du sport en faveur des jeunes.

Le complexe qui sera ouvert toute la journée, y compris le soir, offrira de multiples activités récréatives, éducatives et sportives et un cadre propice d’accueil et d’accompagnement. Il assurera la formation des jeunes en difficulté en vue de faciliter leur intégration socio-économique. Il participera au renforcement des infrastructures sportives de proximité et au développement des aptitudes sportives des jeunes.