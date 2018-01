Le président de la république à la rescousse du gouvernement

Le président de la république Béji Caid Essebsi réunira vendredi 5 janvier les signataires du « Document de Carthage ». La présidence a dressé des invitations aux 13 partenaires y compris ceux qui ont annoncé leur retrait du gouvernement d’union nationale comme Afek Tounes et Al Joumhouri.

Afek qui a appelé ses ministres et secrétaires d’état à démissionner du gouvernement sous peine d’être exclus du parti, se déclare encore toujours « attaché au Document de Carthage, en tant que plateforme politique garante de l’unité nationale, même après avoir quitté le gouvernement ».

Cette réunion se tiendra sur fond de contestations et d’appels au rejet des mesures impopulaires. Les hausses de prix enregistrées au cours du premier jour de janvier ont, en effet, suscité un mécontentement quasi général et l’opposition s’est saisie de l’occasion pour annoncer la couleur contre ce qu’elle a appelé « un gouvernement de guerre contre le peuple ». Le Parti des travailleurs et le Courant populaire qui ont dénoncé mardi les augmentations décidées par le gouvernement ont appelé le peuple tunisien à « lutter de manière civile et pacifique contre ces mesures ». Alors que son côté, le secrétaire général de l’UGTT a appelé le gouvernement à « respecter l’engagement convenu au sujet du maintien des prix des produits alimentaires de base afin d’éviter toute tension sociale ».