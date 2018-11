Le président de la république a-t-il le droit de rejeter le remaniement ?

Après une attente qui n’a que trop duré, le chef du gouvernement Youssef Chahed a remanié son gouvernement. Au total douze départements ont été touchés et cinq secrétaires d’état ont été soit nommés soit mutés.

Aussitôt le remaniement annoncé, Saïda Garrache, porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président de la république Béji Caïd Essebsi n’a pas été consulté et de ce fait, il rejette ce remaniement.

« Il s’agit », a-t-elle dit « d’un remaniement effectué à la hâte et il y a eu une tentative d’imposer le fait accompli. Le chef du gouvernement ne s’est pas concerté avec le président de la République autour du remaniement et sa composition. Il a été juste informé à une heure tardive du remaniement… ».

Le chef du gouvernement a, selon les spécialistes, exercé ses prérogatives conformément à la constitution. L’article 89 stipule, en effet, que « le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ». Or les deux ministères concernés n’ont pas été touchés. Tout comme rien ne l’oblige de passer par le chef de l’Etat pour transmettre la liste des nouveaux ministres à l’ARP pour obtenir la confiance des députés.

Toutefois, sur le plan politique, Chahed qui est membre de Nidaa Tounes, même si ses activités au sein du parti ont été gelées, aurait dû se concerter avec Béji Caid Essebsi qui l’avait proposé au poste et l’imposer aux signataires du « Document de Carthage ». Du moins par égard et correction.

Maintenant, les nouveaux membres du gouvernement, une fois investis par le parlement, doivent prêter serment devant le président de la république. Or, ce dernier mis devant le fait accompli pourrait ne pas présider la séance du serment. Dans ce cas, ce serait le blocage.