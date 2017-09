Le président de l’université de Tunis et deux autres responsables convoqués au commissariat de police

Suite à une plainte déposée par un enseignante les accusant de dépassement concernant un étudiant inscrit en 1ère année licence appliquée durant l’année universitaire 2016/2017, le président de l’université de Tunis, son secrétaire général et le directeur de l’école ESSEC, ont été convoqués, mardi dernier, au commissariat de police de Séjoumi. Or, selon le communiqué de la fédération générale, l’étudiant avait raté un examen en raison du décès de père. Le conseil a pris en considération ce fait et décidé à l’unanimité en faveur de l’étudiant contre une position défavorable de l’enseignante qui avait refusé de corriger la copie d’examen alors qu’elle avait accepté au début.

Suite à cela, les membres du conseil de l’Université de Tunis appellent le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à intervenir en urgence pour vérifier la légalité des procédures.

Le conseil appelle, également, l’autorité de tutelle à publier son rapport en toute transparence et à favoriser les garanties juridiques nécessaires dont la présence d’un avocat, en cas de poursuite de ces procédures.