Le projet d’amendement de la loi électorale définitivement enterré

L’universitaire spécialiste de droit constitutionnel, Salsabil Klibi, a déclaré, ce dimanche 28 juillet sur les ondes de Mosaïque FM que l'absence de la Cour constitutionnel n'avait pas constitué d'obstacle au niveau de la passation du pouvoir, suite au décès du président de la République, Béji Caid Essebsi.

« Le président provisoire de la République qui est aujourd'hui Mohamed Ennaceur a toutes les prérogatives sauf celles relatives à l'amendement de la Constitution, au recours au référendum et à la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple », a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué qu'il va falloir respecter les échéances électorales révisées par l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE). Et d'ajouter qu'il n'était plus question d'évoquer l'amendement de la loi électorale vu le dépassement des délais légaux : « Le projet de l'amendement de la loi électorale a été enterré », a-t-elle précisé.

Et de conclure : « Béji Caid Essebsi tenait, avant sa mort, à appeler les électeurs à se diriger aux urnes et au déroulement des élections en toute légalité et transparence, alors qu'il venait de quitter l'hôpital ».