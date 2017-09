Le remaniement portera le sceau de Béji Caid Essebsi et Youssef Chahed

Le remaniement tant attendu, sera probablement annoncé dans les prochaines 48 heures. Le chef du gouvernement Youssef Chahed a consulté tous azimuts pour tenter de convaincre ses interlocuteurs parmi les signataires du « Document de Carthage » du bienfondé de ses choix qui reposent sur une évaluation objective du rendement de ses ministres et secrétaires d’état. Entre appel à un remaniement sur le seul critère de la compétence et appel à restituer le pouvoir à ceux en qui le peuple tunisien a placé sa confiance, Chahed va certainement opérer un mixage entre les deux propositions. Auparavant, il a convenu avec le président de la république Béji Caid Essebsi sur les critères de choix et éventuellement sur les noms des nouveaux membres du gouvernement. C’est pour cela, selon, certaines sources, le remaniement portera le sceau des deux chefs de l’exécutif.

Le remaniement devrait, au départ, toucher six ministères dont les trois ministères déclarés restés vacants après le limogeage de ministres de l’éducation et des finances et la démission de celui du développement régional et de l’investissement. Il serait élargi pour toucher une bonne dizaine de départements. Il s’agit, selon des sources fiables, des ministères du transport,du tourisme, de l’agriculture,de la justice, des affaires de la jeunesse et du sport, du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme, du ministère du commerce et de l’industrie ainsi que les ministères de l’éducation, des finances et du développement régional. Certains ministres vont changer de départements, d’autres pourraient-être appelés à d’autres fonctions.

Parmi les noms qui noms ont même circulé comme possibles rentrants dans l’équipe gouvernementale, celui de Najem Gharsalli revient sans cesse. Certains l’ont proposé comme possible ministre de l’intérieur, poste qu’il a déjà occupé dans le premier gouvernement de Habib Essid avant son limogeage, une année après et de se voir nommé ambassadeur au Maroc. Or, son passage à la tête de ce très sensible département a été marqué par trois attentats les plus meurtriers que notre pays ait jamais connus. En trois coups, la Tunisie a failli sombrer dans le chaos et on ne parlait plus de tourisme mais que de terrorisme. Le 18 mars 2015, une attaque terroriste a visé des touristes étrangers dans le musée de Bardo. Revendiqué par Daesh, elle a fait 22 morts, 21 touristes étrangers et un policier tunisien. Trois mois plus tard, le 26 juin, un attentat terroriste, le pire de tous, a été perpétré contre l’hôtel Imperial de Sousse et a provoqué la mort de 39 touristes britanniques et blessé une quarantaine d’autres. Et ce n’est pas fini, car le 24 novembre de la même année, sur l’avenue Mohamed V de Tunis, à quelques mètres de l’imposant siège du ministère de l’intérieur, un troisième attentat terroriste a visé le bus de la garde présidentielle faisant une douzaine de morts parmi les agents. Ce qui a précipité le départ du secrétaire d’état à la sûreté nationale Rafik Chelly qui a payé les frais de cette défaillance et a été remplacé par un autre chef de la sécurité présidentielle, Abderrahmane Belhaj Ali, mais cette fois-ci en qualité de directeur général. Moins de deux mois après, le chef du gouvernement limoge le ministre de l’intérieur Najem Gharsalli et le remplace par un de ses proches, Hédi Majdoub.

Le temps presse et les jours qui veinent s’annoncent difficiles sur les plans social et économique, notamment. La préparation du budget de l’Etat pour l’année 2018, la loi des finances et la rentrée scolaire ne s’annoncent pas de tout repos. Autant en finir avec ce remaniement qui a tenu tout le monde en haleine pour permettre au gouvernement de passer au plus important, les grandes réformes. Car, malgré les bons points dus, essentiellement, au maintien d’un calme sécuritaire, pas seulement en matière de prévention du terrorisme, mais aussi concernant la gestion des crises sociales, le gouvernement est encore à la peine avec les réformes qu’il doit mener dont celles du système bancaire et fiscal, de la politique monétaire, des caisses de sécurité sociale et du secteur public… Avec la tâche lourde et délicate de réduire le nombre des 650 000 agents de l’État, dont 150 000 ont été recrutés entre 2011 et 2014.

Si le remaniement intervient dans les deux prochains jours, le chef du gouvernement enverra, mardi 5 septembre, une lettre à l’ARP, pour solliciter un vote de confiance. Le bureau de l’Assembéle tiendra une réunion en urgence mercredi pour fixer au plus tard à vendredi et samedi 8 et 9 septembre la plénière pour accorder la confiance aux nouveaux membres du gouvernement.

B.O