Le sort du gouvernement sera-t-il décidé aujourd’hui ?

Noureddine Tabboubi, le secrétaire général de l’UGTT n’en démord et continue son offensive contre le gouvernement et son chef Youssef Chahed. Pour lui, un remaniement ministériel s’impose plus que jamais pour remplacer les ministres défaillants par des compétences non partisanes. Il est soutenu dans son approche par le président de l’UTICA Sami Majoul qui, à son, tour appelle à une modification de l’équipe de Chahed.

Reçu, il y a deux jours par le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur, il a réitéré ses critiques envers le gouvernement.

Aujourd’hui, une rencontre est prévue à Carthage. Elle réunira autour du président de la République Béji Caid Essebsi, le président de l’assemblée Mohamed Ennaceur, le chef du gouvernement Youssef Chahed, le secrétaire général de la centrale syndical Noureddine Tabboubi et le patron de l’UTICA Samir Majoul. Les trois présidents vont tenter rapprocher les vues entre les deux centrales et le gouvernement concernant un certain nombre de points et notamment la nature du remaniement et sa date.