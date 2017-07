Les Américains réceptifs aux arguments de la Tunisie

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a déclaré, mercredi, à Washington, que sa rencontre avec des sénateurs américains et des membres de la commission des affaires étrangères du Sénat ont été l'occasion d'évoquer les défis auxquels la Tunisie est appelée à relever.

« Nos interlocuteurs se sont montrés réceptifs aux arguments avancés», a-t-il dit lors d'une déclaration de presse, à l'issue de sa rencontre ce mercedi au Capitol avec les membres de la commission des affaires étrangères du Sénat américain.

Sur les entretiens qu'il a eus avec des officiels américains, Youssef chahed a souligné la concordance des points de vue entre la nouvelle administration américaine et l'Etat tunisien.

« Les officiels et les sénateurs US se disent convaincus de la nécessité de soutenir la Tunisie en tant qu’allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts de la Tunisie auprès de tous les décideurs américains », a-t-il assuré.

Et d'indiquer avoir donné la veille au conseiller à la sécurité nationale américaine, le général Herbert Raymond H.R. McMaster, un aperçu de la stratégie tunisienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Il a, à ce propos, déclaré avoir expliqué à son interlocuteur que cette stratégie ne se limite pas à l'approche sécuritaire, mais qu'elle englobe également les volets de la culture, l'éducation, la jeunesse et l'emploi.

Une source à la présidence du gouvernement a déclaré que la rencontre, mardi soir, à la Maison Blanche, entre le chef du gouvernement et le conseiller à la sécurité nationale américaine, a porté sur la situation sécuritaire dans la région et sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.