Les deux rappeurs qui se sont bagarrés à Orly remis en liberté

La cour d’appel de Paris a ordonné jeudi la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire des rappeurs Booba et Kaaris, qui avaient été placés en détention provisoire après leur bagarre à Orly début août. Les deux frères ennemis du rap français ont interdiction de quitter le territoire français et doivent remettre chacun une caution de 30.000 euros.

Les deux rappeurs seront jugés devant le tribunal de Créteil le 6 septembre prochain. Booba, Kaaris et leurs proches devront répondre de violences aggravées pour avoir pris part à la rixe qui a éclaté dans un hall de l’aéroport d’Orly. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Les prévenus risquent jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

AFP