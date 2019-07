Les dirigeants arabes saluent la mémoire de Béji Caid Essebsi

Des présidents et dirigeants de pays arabes ont adressé, jeudi, des messages de condoléances au gouvernement et au peuple tunisien, à la suite du décès du président de la République Béji Caïd Essebsi.

Ils ont salué les prises de position "sages et réfléchies" de Béji Caïd Essebsi à l’égard des différentes causes arabes et régionales.

Le président égyptien Abdelfattah al-Sissi a fait valoir l’apport historique du président Caïd Essebsi au progrès de la Tunisie et à sa stabilité.

Al-Sissi a adressé ses sincères condoléances à la famille du président Caïd Essebsi et au peuple tunisien frère, a indiqué le porte-parole de la Présidence de la République égyptienne.

De son côté, l’agence de presse algérienne (APS) a rapporté que le président algérien Abdelkader Bensalah a adressé un message de condoléances dans lequel il a mis en valeur le parcours militant de Caïd Essebsi au sein du mouvement de libération tunisien et maghrébin ainsi que ses efforts dans l’édification de la Tunisie d’après l’indépendance.

"Le décès de Caïd Essebsi est une perte pour la Tunisie, l’Algérie, le Maghreb arabe ainsi que pour l’ensemble de la nation arabe. Il restera à jamais dans la mémoire des Algériens qui n’oublieront pas ses positions en faveur de la révolution algérienne", a estimé Bensalah.

Pour sa part, le roi du Maroc Mohamed VI a exprimé dans un message de condoléances adressé au président du parlement Mohamed Ennaceur "ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des Grands Hommes de la Tunisie qui a dévoué sa vie pour servir son pays avec loyauté et édifier l’Etat moderne".

L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, a fait part de ses condoléances au peuple tunisien à la suite du décès de Béji Caïd Essebsi, ajoutant que "sa mémoire restera vivante dans la conscience du peuple tunisien et des peuples arabes".

Le président irakien, Ibrahim Salah a également présenté ses condoléances au peuple tunisien en ces circonstances douloureuses.

De son côté, le Cheikh et Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb a adressé ses sincères condoléances au peuple tunisien.

(Source: TAP)