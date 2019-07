Les excuses de Moez Hassen

Le gardien de but de l’équipe nationale, Moez Hassen, a présenté ses excuses, ce mardi sur son compte Instagram, à la suite de sa réaction jugée répréhensible, en refusant de se faire remplacer par son coéquipier Farouk Ben Mustapha à la fin de la rencontre contre le Ghana. Il a posté un statut sur son compte Instagram où regrette son geste.

Ci- après le texte intégral:

"Je tiens à revenir sur l'incident d'hier et je commencerai tout d'abord par présenter mes excuses à mon coach, mes coéquipiers ainsi qu'à tous les supporters de l'équipe nationale.

Le pression de la partie ainsi que mon enthousiasme à jouer pour mon drapeau ont été les raison de ma réaction regrettable au cours du match contre le Ghana.

Je suis conscient que mon esprit sportif m'a fait défaut pendant ce laps de temps. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours fait preuve de professionnalisme, de partriotisme et d'un fort sentiment d'appartenance à mon équipe nationale.

Je tiens à réitérer mes excuses à tous et je compte sur la compréhension du staff, de mes coéquipiers ainsi que des supporters et je m'engage à avoir une attitude sportive et un esprit de cohésion pour le reste de mon parcours parmi les Aigles de Carthage."