Les municipales en chiffres

On connait depuis hier le nombre de listes électorales qui vont se présenter aux élections municipales ainsi que le nombre de candidats. Nous vous présentons ci-dessous toutes les données actualisées.

Il est à noter qu’après examen, une première liste des candidatures sera publiée le 3 mars prochain et les listes définitives seront rendues publiques le 4 avril 2018.

Nombre global des listes candidates: 2173

Nombre des listes partisanes: 1099

Nombre des listes indépendantes: 897

Nombre des listes de coalition: 177

Nombre des candidats: 57.020

Statistiques sur la répartition des partis et des coalitions

Nidaa Tounes: 350 municipalités

Ennahdha: 350 municipalités

Machrou Tounes: 84 municipalités

Le Courant démocrate: 72 municipalités

Al Irada: 47 municipalités

Afek Tounes: 46 municipalités

Al Chaab: 40 municipalités

Le Parti destourien libre: 32 municipalités

Al Binaa Al Watani: 20 municipalités

Le parti socialiste: 13 municipalités

Beni Watani: 9 municipalités

Al Moubadara: 8 municipalités

L’union populaire républicaine: 7 municipalités

Al Badil Attounsi: 4 municipalités

Parti Ajyal: 3 municipalités

La rencontre démocratique:3 municipalités

Le parti libre destourien tunisien:2 municipalités

La Voix du Tunisien:2

Parti des Verts pour le progrès: 2

Mouvement des démocrates sociaux: 1

La Tunisie d’Abord: 1

L’Avenir:1

Le mouvement démocratique:1

Mouvement de la lutte patriotique:1

Les coalitions

Le Front populaire : 132 municipalités

L’union civile: 43 municipalités

Les Forces démocratiques: 2 municipalités

Nombre des municipalités n’ayant pas enregistré de listes de coalition : 206

Nombre des municipalités n’ayant pas enregistré des listes indépendantes: 29

Nombre des listes retirées: 36

Statistiques générales relatives aux candidatures par direction sectorielle et circonscription électorale :

Monastir: 190

Sidi Bouzid: 130

Kasserine: 128

Sousse: 115

Kairouan: 106

Gafsa: 105

Mahdia: 105

Nabeul (1): 99

Bizerte: 96

Ben Arous: 93

Nabeul (2): 81

Béja: 79

Gabes: 79

Siliana: 78

Le Kef: 71

Jendouba: 67

Sfax (2): 66

Sfax (1): 65

Zaghouan: 62

Medenine: 59

Manouba: 56

Ariana: 52

Kebili: 49

Tunis (2): 49

Tataouine: 37

Tozeur: 36

Tunis (1): 20

Les candidats en fonction de l’âge

Plus de 23 ans: 4866 candidats

Entre 24 et 35 ans: 24794 candidats

Entre 36 et 45 ans: 13625 candidats

Entre 46 et 60 ans: 11191 candidats

Plus de 60 ans: 2544