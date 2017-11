Nous avons reçu de Dhouha Nasri, jeune étudiante Tunis Business School, le point de vue suivant que nous publions intégralement.

Plusieurs s'ingénient à nous faire convaincre que l’adoption du programme d'ajustement structurel postrévolutionnaire du FMI sans porter préjudices aux intérêts « des plus démunis » est concevable, sans pour autant pouvoir nous expliquer le sens du mot « les plus démunis » ni définir les critères qui devraient être appliqués pour juger si un citoyen X est un démuni ou non!

Au fait, on entend quoi par le terme "démuni" aujourd'hui ? Est-il le citoyen X qui ne peut pas accéder à ses besoins primaires (la nourriture, l’eau, le foyer, etc..) ? Si c'est le cas, alors les efforts déployés par le gouvernement afin de garantir le minimum de la paix sociale seront vains car, à ce que je sache, cette couche dite démunie selon le critère obsolète susvisé ne représente que 20% de la population tunisienne, ce qui écarte, dès lors, toute tentative de nous faire avaler la pilule du plan d'austérité soit disant « atténué ».

Je pense qu'au vu des nouvelles données socio-économiques, il faut revoir la définition du terme « démuni » et élargir le champ d'application de ce concept pour d'autres tranches sociales. Aujourd’hui, un fonctionnaire qui touche 800 DT par mois, pourtant son salaire le range dans la classe moyenne, voit son pouvoir d'achat se détériorer en moyenne de 10% par an, n’est-il pas un démuni?

Ce même fonctionnaire qui voit sa rémunération mensuelle partagée entre 4 à 5 factures, n'est-il pas un démuni ? Ce même fonctionnaire qui, après 15 et 20 ans du travail n'arrive toujours pas à acheter un tout petit appartement dans un quartier populaire, n’est-il pas un démuni ? Ce même fonctionnaire qui se retrouve confronté chaque année au fameux arbitrage estival entre partir en vacances ou économiser les sommes d’argent, péniblement épargnées, pour la rentrée scolaire et l'achat du mouton pour l’Aïd, n'est-il pas un démuni?

Ce même fonctionnaire proie de l'envolée vertigineuse des prix, de 6% taux d'inflation et de la passivité de l'état face à la corruption qui sévit dans ses rouages et qui risque de devenir un végétarien à cause de la viande rouge qui est devenue de plus en plus un produit alimentaire de luxe, n'est-il pas un démuni ?

Ce même fonctionnaire qui tire le diable par la queue, il y a six ans, et qui se retrouve le 10 du mois désargenté, n'est-il pas un démuni ? Ce même fonctionnaire qui parvient mal à économiser des petites sommes d'argent pour les coups durs et qui a la hantise de basculer dans la pauvreté à tout moment, n’est-il pas un démuni ?

Ce même fonctionnaire qui se retrouve dans l'obligation de se priver des loisirs, nécessaires, pour son équilibre psychique, chaque week-end car il faudrait tout d'abord réfléchir aux factures, n'est-il pas un démuni ? Ce même fonctionnaire qui n'a jamais eu l'occasion de voyager, même à l'intérieur du pays, pour se distraire et apprendre par manque des moyens, n'est-il pas un démuni ?

Ce même fonctionnaire qui se rend chaque année à la foire du livre et feuillette les livres avec un goût amer car sa marge de manœuvre financière ne lui laisse même la possibilité de réfléchir à en acquérir, n’est-il pas un démuni ? Ce même fonctionnaire qui se voit contraint d'aller chercher un deuxième boulot, souvent en fin de semaine au détriment de sa santé physique, pour qu'il parvienne à joindre les deux bouts, n'est-il pas un démuni?

Ce même fonctionnaire qui a longtemps eu le vent en poupe en matière d'un bon enseignement et des services de santé de qualité grâce à l'état providence, se voit obligé de payer des montants colossaux pour assurer à ses enfants un niveau d'étude respectable qui leur permet d' arracher des postes d'emploi dans le futur et envisager leurs soins dans les cliniques à cause de la défaillance de l'école et l’hôpital publiques, n'est-il pas un démuni?

Pourquoi aucun responsable politique n'ose dire la vérité complète à son peuple : C’est la classe moyenne qui était pour longtemps le socle de l'édifice social tunisien, qui sera sacrifiée dans le cadre de soi-disant "le sauvetage de l’économie nationale"

La nouvelle logique merdique sera la suivante : la paupérisation des forces vives de la nation pour créer de la richesse !

Dhouha Nasri,

Etudiante à Tunis Business School