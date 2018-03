Les prévisions météo pour lundi 5 mars

Les services de la météo prévoient, pour ce lundi 5 mars 2018, des passages nuageux feront leur apparition sur la plupart des régions et seront parfois abondants sur l’extrême nord avec pluies localement orageuses le matin et en cours de soirée.

Le vent sera de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sables et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera forte sur le nord, très agitée à l’Est. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 22°C sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 28°C sur le reste du pays.