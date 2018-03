Les raisons de la rupture du dialogue avec les sittineurs du bassin minier

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Bouali Mbarki a annoncé, jeudi, la suspension du dialogue avec les sitinneurs du gouvernorat de Gafsa sur le projet d’accord du 23 avril 2018 convenu avec le gouvernement.

S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse au siège du gouvernorat de Gafsa après quatre jours de séances de dialogue avec les protestataires et les demandeurs d’emploi des différentes délégations de la région, le responsable syndical a ajouté qu’en raison de l’échec des négociations, ce projet d’accord ne sera pas signé, ajoutant que l’activité dans le secteur des phosphates n’a pas été reprise.

Mbarki a fait savoir que les sitinneurs ont formulé des demandes et des observations et posé des conditions auxquelles il ne peut pas répondre puisqu’elles ne font pas partie de ses prérogatives, citant, à titre d’exemple le quota des recrutements et des formations réservé à chaque délégation et l’échéance relative à l’application de cet accord étant donné que ces questions relèvent de la mission du comité technique dont la création dépend de la signature de l’accord.

« Pour l’UGTT, le dialogue avec les sitinneur est terminé », a-t-il dit, appelant le gouvernement à trouver une solution rapide à la crise des phosphates et mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre le dialogue et de demeurer à l’écoute des préoccupations des habitants de cette région. Il a, en outre, mis en garde contre les promesses non tenues.

L’accord en question prévoit la création de 7 mille opportunités de travail et de formation ainsi que le financement de projets privés.