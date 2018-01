Les salons du tourisme du 28 février au 3 mars 2018

La reprise du tourisme se confirme. Toutes ses performances sont en progression, meilleures que les autres secteurs de l'économie nationale.

Il a réalisé, l'année dernière 2017, plus de 7 millions de touristes, 22 millions de nuitées et 2800 millions de recettes en devises.

Donc, c'est sous le signe de « La Reprise » que sont organisés, cette année, «Les Salons du Tourisme»: «M.I.T» (tourisme, voyages et loisirs), « SPA EXPO» (thalasso et spa), «HORECA EXPO» (équipement et services pour l'hôtellerie et la restauration), «BOAT SHOW» (plaisance et activités nautiques), et «GOLF & SPORTS SHOW» (golf et équipements sportifs).

Ces cinq salons en un se dérouleront aux mêmes date et lieu: du mercredi 28 février au samedi 3 mars 2018, au Parc des Expositions de Tunis au Kram.

Durant ces quatre jours, le tourisme fera la foire, une foire destinée au grand public. Il sera en fête, une fête où les visiteurs pourront gagner des prix et des tombolas d'une valeur de 50 000 dinars.

Communiqué