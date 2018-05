Les scénarios possibles après la suspension du Document de Carthage

Quelques minutes étaient suffisantes pour que le président de la république décide de suspendre le Document de Carthage. La réunion des présidents de la commission de ce lundi 28 mai 2018 devait trancher le seul point resté en suspens et qui a trait au changement du gouvernement. Mais les participants ne sont pas arrivés à un accord sur ce point précis. D’où l’annonce du chef de l’état de suspendre le fameux Document.

La suspension de ce fameux Document signé en août 2016 par 13 partenaires dont quatre organisations nationales et neuf partis politiques a donné naissance au gouvernement d’union nationale dirigé par Youssef Chahed qui a succédé à Habib Essid, plonge le pays dans un véritable imbroglio. Suspension provisoire ou définitive?Que va-t-il se passer maintenant ?

Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier scénario est le retrait des ministres et des secrétaires d’état de Nidaa Tounes qui tient au départ de Chahed, du gouvernement. Ce retrait pourrait, alors, mettre le chef du gouvernement dans de mauvais draps. Il lui serait difficile de pouvoir les remplacer à moins de pouvoir garantir la majorité absolue à l’ARP. Toutefois, il pourrait charger d’autres membres du gouvernement d’assurer l’intérim des démissionnaires en attendant de les remplacer. Et révoquer purement et simplement les secrétaires d’état.

Il est à noter que Nidaa Tounes compte douze membres dans le gouvernement actuel entre sept ministres et cinq secrétaires d’état. Mais les ministres des finances Ridha Chaghoum et de l’éducation Hatem Ben Salem n’ont pas encore adhéré au parti. De même qu’on voit mal le ministre des affaires étrangères Khemaies Jhinaoui qui dépend directement du président de la république quitter le gouvernement à la veille des négociations avec l’Union européenne sur l’ALECA. Alors que le ministre de transport Radhouane Ayara, en froid avec le directeur exécutif de Nidaa Tounes, a séché le diner de l’iftar d’hier.

Le second scénario qui se présente devant le chef du gouvernement est la démission volontaire. Le président de la république devrait alors proposer une autre personnalité conformément à l’article 97 de la Constitution. Sinon, il pourrait alors solliciter un vote de confiance à l’ARP. Mais là, il n’est pas assuré d’obtenir la majorité absolue, à moins que le mouvement Ennahdha s’engage à le soutenir à fond et mobiliser d’autres groupes parlementaires.

Reste maintenant si Nidaa Tounes allait engager la procédure du vote de défiance. Pour ce faire, il devait présenter « une demande motivée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres », selon l’article 97 de la constitution. « Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée ». Mais là aussi, il lui serait difficile de pourvoir garantir les 109 voix sans l’accord du mouvement Ennahdha.

Le dernier scénario serait la rue. L’UGTT dont le secrétaire général Noureddine Tabboubi a annoncé, à la sortie de la réunion de ce matin, que la centrale syndicale n’est plus concernée par le Document de Carthage, pourrait mobiliser la rue pour faire tomber le gouvernement. Ce scénario catastrophe serait trop risqué car annonciateur du chaos. On ne pense pas que l’UGTT qui a toujours privilégié l’intérêt général du pays recoure à ce scénario.

Pour le moment, on ne connait pas l’intention de Youssef Chahed qui peut compter sur le soutien des groupes d’Ennahdha, de Mashrou3 Tounes et du groupe national, mais également sur celui des partenaires étrangers dont notamment l’Union européenne et le FMI qui ont montré des signes d’inquiétude face à l’instabilité gouvernementale, alors qu’ils ont besoin de vis-à-vis stables.

Comme nous sommes à la veille des vacances de l’Aid qui seront suivies des vacances d’été, il est exclu que quelque chose puisse arriver à moins d’un départ volontaire de Youssef Chahed, ce qui entrainerait la démission du chef du gouvernement. Ce sera donc le statut quo.

Mais la rentrée s’annonce, d’ores et déjà, chaude.

B.O