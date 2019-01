"Les Volants d'Or" un concours honorant les marques automobiles

Lors d’une Conférence de presse organisée vendredi 18 janvier 2019 à Tunis, la société 2FAST éditrice du portail d’information www.tunisieauto.tn et l’agence événementielle ADCOM, avec le soutien d’OLA Energy, ont dévoilé le programme de leur 1er événement national ‘‘Les Volants d’Or’’, un concours à base de vote en ligne (sondage) succédé par une cérémonie d’élection des meilleures marques automobiles en Tunisie, qui se déroulera le 30 janvier 2019 dans un prestigieux hôtel à Gammarth.

A partir des résultats des trois sondages en ligne, sponsorisés par l’Arab Tunisian Bank (ATB) et réalisés durant l’année 2018 sur le portail tunisieauto.tn, les initiateurs de l’événement ont voulu créer une plus-value à cette démarche en organisant « une sorte de fête de l’automobile, qui réunira les opérateurs, distributeurs et intervenants divers de ce secteur en Tunisie » a souligné Mourad Bouzidi, responsable de la société 2FAST et rédacteur en chef du portail. Et d’ajouter « C’est aussi une occasion pour annoncer et valoriser les résultats de nos sondages en ligne et d’honorer les marques automobiles les plus performantes et fiables en termes d’images, de positionnement et de services après-vente ».

M. Saleh ABDALI, Directeur Général d’OLA Energy Tunisie (ex-Libya Oil Tunisie) a pour sa part déclaré « Nous félicitons toute initiative de promotion et de valorisation de l’automobile en Tunisie, d’où notre association et soutien à cet événement. Nous sommes aujourd’hui partenaires de plusieurs concessionnaires de renom, marques automobiles et distributeurs de pièces de rechange. Nos carburants, huiles moteurs, services et produits divers sont appréciés quotidiennement et recommandés par plusieurs marques de véhicules de tout type. Et nous continuons à investir et à innover sans arrêt afin de répondre aux différentes exigences des nouveaux moteurs automobiles, où les performances technologiques, énergétiques et environnementales sont devenues très sollicitées ».

Il est à préciser que les lecteurs du portail www.tunisieauto.tn ont notamment voté pour : « Le Meilleur Service Après-vente des concessionnaires automobiles », « La Meilleure Marque Premium » et « La Meilleure Nouvelle Marque » en Tunisie.

« A travers ce vote des consommateurs, c’est le travail des marques automobiles qui est valorisé. Il est vrai que les marques sont souvent récompensées par leurs performances : chiffres d’affaires, ventes, parts de marché… mais le choix de faire participer le public nous permet également de les évaluer et de les récompenser pour leur capital sympathie et leur notoriété » a déclaré Christian Abi Nader, représentant de l’agence ADCOM.

Au cours de la cérémonie ‘‘Les Volants d’Or’’ du 30 janvier 2019, plusieurs autres prix seront décernés aux marques et concessionnaires automobiles en Tunisie, tels que :

- Le Volant d’Or des Meilleures Ventes Premium 2018

- Le Volant d’Or du Meilleur Evénement 2018

- Le Volant d’Or du Meilleur Sales Brand Manager International

- Le Volant d’Or de la Meilleure Vente VP et VU 2018

- Le Volant d’Or de la Meilleure Vente pneumatique

- Le Volant d’Or du Meilleur Sales Manager Tunisie

- Le Volant d’Or du Véhicule le plus vendu en Tunisie

- Le Volant d’Or de la Meilleure page Facebook (enquête réalisée par l’Agence spécialisée KPEIZ).

Et pour animer encore plus l’événement, la société 2FAST annoncera le programme de la cinquième édition du concours « Miss Tuning Tunisie 2019 » avec trois défilés des lauréates et révélera le nom de la gagnante « Miss Tuning 2018 ».