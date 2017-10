L’Etat a récupéré plus de 20.000 hectares de ses terres et Béja vient en tête

En continuité avec la campagne nationale de récupération des terres domaniales squattées prônée par le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et après recensement effectué par les services concernés, plus de 20.000 hectares de terres domaniales ont été récupérés sur tout le territoire (20.113 hectares exactement sur 34.000 hectares ). Il est à noter que ces terres domaniales ont été squattées depuis les évènements du 14 janvier 2011.

Le gouvernorat de Béja vient en tête (3115 hectares récupérés) tandis que le gouvernorat de Tataouine n’a enregistré aucun acte de spoliation de terrains domaniaux.

L’opération de restitution a été menée suite à l’exécution des décisions de déchéance de droit, les décisions d’évacuation ainsi que les décisions juridictionnelles. A cet effet, les gouverneurs et les différentes autorités de l’Etat ont joué un rôle majeur dans cette opération, en plus de la réceptivité positive des citoyens à l’appel lancé par le ministère en restituant les biens de l’Etat de bon gré et de manière civique.

Les terrains récupérés ont été pris en charge par les services de l’office des terres domaniales, en vue de leur réhabilitation et l’exploitation optimale dans le processus de développement du pays.