L’examen du projet de loi de réconciliation de nouveau reporté

De report en report, le projet de loi organique relatif à la réconciliation dans le domaine administratif don l’examen a été prévu dans la plénière de vendredi 28 juillet, sera de nouveau reporté à une autre date qui sera fixée ultérieurement. La raison invoquée est que le Conseil supérieur de la magistrature qui vient d’être installé n’a pas encore donné son avis sur le projet et, par conséquent demandé une prorogation de quelques jours. Sachant que la commission de recours prévue dans le projet serait présidée par le premier président de la Cour de cassation. C’est pourquoi le CSM doit émettre son avis.

Il est à rappeler que le projet initial tel que présenté par la présidence de la République a subi plusieurs modifications. Les volets concernant les hommes d’affaires et les crimes de change ont été supprimés et le projet ne concerne plus que les fonctionnaires.