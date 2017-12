Libye : Seif Al-Islam Kadhafi se présente à l’élection présidentielle

Seif Al-islam Kadhafi, a décidé de se présenter aux élections présidentielles qui doivent se tenir en Libye en 2018, a annoncé son porte-parole au quotidien Egypt Today.

«Seif Al-Islam veut imposer davantage de sécurité et de stabilité en tenant compte de la géographie et en accord avec toutes les factions libyennes», a ajouté ce dernier.

Le fils ainé de Moammer Kadhafi avait été placé en détention suite à la chute de son père en 2011. Jugé coupable de crimes de guerre, il avait été condamné à mort en 2015. Mais il a finalement été placé en liberté conditionnelle en juillet 2016, avant d'être libéré suite à une décision d'amnistie générale du Parlement de Tobrouk, selon le porte-parole de l'armée libyenne.

S'il parvenait finalement à se présenter à l'élection présidentielle, Seif Al-Islam Kadhafi aurait de réelles chances de l'emporter. Aux yeux des loyalistes, il demeure une figure clé capable de réconcilier les différentes factions qui ont plongé le pays dans la guerre depuis 2011.

Seif Al-Islam entretient toujours des relations fortes avec les tribus du Sud et du Centre, mais aussi de l'Ouest et reste populaire en Libye, profitant ainsi de l'échec de la révolution et de la mainmise des islamistes sur l'Etat.