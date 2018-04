L’UGTT ne répondra pas à l’invitation de la commission de l’éducation

La commission de la jeunesse, des affaires culturelles, éducatives de l'éducation et de la recherche scientifique devait auditionner ce lundi 02 avril 2018 le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi et le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire Lassad Yakoubi à propos de la rétention des notes des élèves. Or, nous apprenons que l’UGTT a décliné l’invitation en raison de son contenu qui n’est pas clair, selon Tabboubi. Intervenant ce matin sur les ondes de Shems FM, le secrétaire général de la centrale syndicale a expliqué que « la commission parlementaire n’est pas le cadre approprié pour ce genre de questions ».

Tabboubi qui participera ce matin à la réunion de la commission du « Document e Carthage », a souligné que le conflit qui oppose l’UGTT et el gouvernement doit-être réglé à travers les négociations entre les deux parties mais sans conditions préalables, allusion à la demande du ministre de l’éducation de surseoir d’abord à la décision du blocage des notes avant la reprise des négociations. Il a affirmé que la centrale syndicale place l’intérêt des élèves au-dessus de tous les autres intérêts et c’est au gouvernement de faire preuve de bonne volonté

De son côté, le ministre de l’éducation ne serait pas présent devant la commission.