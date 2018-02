Lundi 12 février : des nuages et quelques pluies

Quelques nuages feront leur apparition sur l’ensemble du pays, les nuages devenant progressivement abondants l’après-midi sur les régions Ouest avec quelques pluies en fin de journée.

Le vent sera de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

La mer sera forte, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 10 et 14°C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 18°C ailleurs.