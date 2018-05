Manchester City Women et QNET font équipe dans un premier partenariat sponsoring manche au FA WSL 1

Manchester City, les Championnes actuelles de FA WSL 1 et QNET, entreprise internationale de vente directe, font équipe pour lancer le premier partenariat sponsoring manche de la FA Women’s Super League 1.

Le nouveau partenariat, considéré comme l’approfondissement des relations de longue date entre QNET et Manchester City, a été officiellement annoncé au Congrès annuel de l’entreprise la semaine dernière en Malaisie. L’étoile montante de City, Pauline Bremer, a participé à l’événement. Elle a pris part à un Questions & Réponses exclusif à propos de l’équipe féminine et le développement du football féminin à travers le monde. Pour marquer l'occasion, QNET était représentée par ses femmes distributrices leaders venant d'Inde, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et du Moyen-Orient qui ont accompagné et interviewé Pauline sur scène lors de l'annonce de lancement du partenariat.

Outre le branding emblématique de la manche du maillot, QNET va faire figurer en une promotion sur mesure un contenu personnalisé des joueuses de Manchester City et qui sera développé pendant toute la saison 18/19 FA WSL. Ceci parallèlement à une série de contenu co-marqué réservé aux fans, des journées de matches avec écrans LED, des compétitions exclusives de fans et des activations digitales personnalisées avec les joueuses. Ce qui permettra à Manchester City et QNET de travailler ensemble étroitement pour toucher des publics nouveaux et plus diversifiés.

Gavin Makel, Directeur du Women’s Football, Manchester City :

“L’équipe féminine de Manchester City est ravie d’être partenaire de QNET, une société chef de file dans cette industrie. Le football féminin est en augmentation et crée des liens avec notre base croissante de fans en Asie, où QNET a une présence forte, et cela compte pour chaque personne au Club. En travaillant ensemble avec QNET, on espère apporter la magie du football féminin à encore plus de personnes et donner ainsi l’occasion à nos supporters à travers le globe de se rapprocher toujours plus de l’équipe féminine de Manchester City.”

Trevor Kuna, Président Directeur Général, QNET :

“QNET habilite les entrepreneurs depuis 20 ans maintenant et nous avons une puissante force commerciale féminine. Nous sommes vraiment fiers de faire équipe avec Manchester City en matière du sponsoring des sports féminins. Une étape importante pour nous. Cela constitue un message fort témoignant que QNET s’engage à renforcer le pouvoir d’action des femmes à travers le globe.

“Les valeurs de Manchester City trouvent leur écho dans nos propres valeurs. Nous sommes particulièrement inspirés par leur campagne Même Ville, Même Passion lancée au début de cette année. Nous croyons que les compétences, la détermination et la passion nécessaires pour réussir dans les affaires ou dans le football sont les mêmes, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes..”

Ce communiqué signifie que Manchester City est actuellement le premier club de football à avoir un partenaire sponsor manche à la fois au Premier League et au Women’s Super League 1.