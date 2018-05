« Marée humaine » ce samedi en France contre Emmanuel Macron

Plus de 60 partis, associations et syndicats organisent ce samedi 26 mai une "marée humaine" un peu partout en France, qu'ils promettent « festive », pour dénoncer la politique « d'austérité » d'Emmanuel Macron. Fait inédit, la CGT et La France Insoumise (LFI), appellent ensemble à cette mobilisation, qui réunira le PCF, NPA ou Europe écologie les verts, ainsi qu'Attac, Act'up, la Confédération paysanne, Les Effronté.es!, le Syndicat de la magistrature, en tout 65 organisations dénombrées en milieu de semaine. Symbole de ce mouvement d'union des gauches : Jean-Luc Mélenchon donne ce samedi sa première interview sa première interview au quotidien "Libération" avec qui il était en froid, depuis... 2012 !