Maroc : Benkirane s’explique sur ses propos sur la Tunisie

Face à la polémique suscitée par ses déclarations sur la Tunisie, l’ancien chef du gouvernement marocain Abdelilah Benkirane s’est expliqué dans une déclaration exclusive accordée à Akher khabar Online.

Il a assuré que ses déclarations ont été relayées fidèlement. Cependant, il a affirmé que ses propos étaient formulés par amitié et affection envers la Tunisie. “La Tunisie et le Maroc sont un seul pays, un seul peuple” se justifie-t-il.

À ses yeux, l’expérience démocratique en Tunisie est “un exploit magnifique et exceptionnel” car rien ne vaut, selon lui, la liberté d’un peuple. Figure de proue du parti de la Justice et du Développement PJD, Benkirane a critiqué la Tunisie en évoquant son côté sombre et ses aspects relatifs à la sécurité et ses conditions sociales instables.

“Je ne vous cache pas que quand je visite la Tunisie, un pays qui m’est cher, je pense que les tunisiens méritent tout ce qui leur arrive. C’est eux qui ont commencé le printemps arabe qui a eu des effets positifs et des effets négatifs” estime-t-il.

“Je trouve des grèves générales, de la saleté et de l’anarchie (...) J’ai l’impression que certaines parties veulent le retour de la dictature” poursuit-il estimant que le “Maroc est probablement le meilleur pays arabe”.