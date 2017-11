Maroc : Fin de la carrière politique de l’islamiste Abdelilah Ben Kirane?

Le Conseil national du Parti de la justice et du développement, PJD, le mouvement islamiste marocain qui s'est tenu les 25 et 26 novembre à Salé, a voté contre l'amendement de l'article 16 du statut interne du parti, privant ainsi son secrétaire général l’ancien premier ministre, Abdelilah Ben Kirane de briguer un troisième mandat. Cette décision pourrait sonner la fin de sa carrière politique.

Ce vote est intervenu à deux semaines du congrès du mouvement. Sur 231 électeurs, 101 membres de Conseil national ont voté pour l'amendement et 126 contre. Abdelilah Benkirane terminera donc son deuxième et dernier mandat à la tête du parti à partir du prochain congrès du PJD prévu le 9 et 10 décembre prochains.

Abdelilah Ben Kirane a été élu secrétaire général du PJD le 20 juillet 2008, puis réélu le 14 juillet 2012. En novembre 2011, son parti sort vainqueur des élections législatives et il est nommé à la primature par le Roi Mohamed VI. Le 7 octobre 2016 en obtenant 125 sièges. Le 10 octobre, Ben Kirane est reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement par le roi.

Le 15 mars, après son incapacité à former un gouvernement, il est remplacé par un autre membre de son parti par le roi Mohammed VI, Saadeddine El Othmani.