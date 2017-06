Mashrou3 Tounes boycotte la réunion du front de salut et du progrès

Le comité constitutif du Front du Salut et du Progrès a tenu, jeudi 22 juin, une réunion en l’absence du mouvement « Mashrou3 Tounes », sans aucune explication. Cette réunion a été consacrée à l’examen de la mise en œuvre des conditions nécessaires pour réussir les élections municipales. Il a été convenu de participer aux élections dans de listes communes, ou partisanes soutenues par le comité de salut et du progrès. Une commission nationale sera créée à cet effet pour préparer les listes des candidats. Le comité appelle le gouvernement « à garantir toutes les conditions pour la réussite du processus » et à « assurer la neutralité de l’administration publique », en séparant « les responsabilités partisanes des fonctions politiques et administratives et en révisant les nominations qui pourraient altérer la transparence et l’intégrité des élections ». Le front a, également, appelé à mobiliser « les moyens humains et logistiques nécessaires à l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) pour lui permettre d’assumer convenablement sa mission ».

Sur un autre plan, le Front du Salut a lancé un appel aux députés à « rester en dehors des tiraillements politiques » et à « adopter rapidement le code des collectivités locales et à combler les postes vacants au sein de l’instance ».