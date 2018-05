Med.tn présente son programme spécial Ramadan 2018

Ayant comme objectif final l’amélioration de l’accès aux soins, et classé 13ème site tunisien visité avec 1.3 M de pages vues par mois, Med.tn innove pour offrir à tous et à partir de n’importe quel endroit, un accès simple à une expertise médicale pour prévenir, orienter et répondre à vos questions.

En effet, lors d'une conférence de presse organisée, lundi 14 mai 2018, Emna Jellouli, a présenté la tendance santé des tunisiens ainsi que le programme spécial Ramadan 2018 de Med.tn, le premier réseau médical professionnel en Tunisie.

Cette plateforme sécurisée, destinée aussi bien aux patients qu’aux médecins, est constituée d’intervenants, en l’occurrence des praticiens toujours identifiables et inscrits dans le conseil de l’ordre des médecins qui sont prêts à vous aider en toute confidentialité, dans les plus brefs délais.

Med.tn met à disposition des internautes, des outils simples et intuitifs pour que chacun devienne acteur de sa santé et de son bien-être, en offrant un service personnalisé et totalement gratuit.

Et pour le mois Saint, Med.tn propose tous les jours un menu proposé par une nutritionniste adapté aux besoins des tunisiens , diabétiques, seniors, une vidéo avec un conseil santé et la nouveauté, une capsule radio qui passera tous les jours sur les ondes de Radio ExpressFM.

Med.tn offre aussi:

 Une large base de données accessibles gratuitement pour trouver les coordonnées des praticiens les plus proches et prendre des rendez-vous en ligne.

 Moteur de recherche pour trouver une pharmacie à proximité ou de garde.

 La liste de la majorité des médicaments indexés en Tunisie avec prix et indications.

 Base de données des cliniques en Tunisie

 Base de données des laboratoires d’analyses en Tunisie

 Possibilité de poser des questions en ligne aux médecins inscrits

 Liste des symptômes de toutes les maladies

 Magazine en ligne avec des articles pertinents qui traitent des principaux thèmes de la santé

Selon la CMO du site Emna Jallouli, cette plateforme ne remplace en aucune manière le médecin», en termes de consultations, de visites médicales ou de diagnostic.

Communiqué de presse