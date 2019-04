Menaces d'embrasement en Libye

La menace d'un embrasement militaire guette en Libye se précise. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a donné l'ordre à ses forces d'entrer à Tripoli, où se trouve le siège du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale. Il a, en effet, annoncé jeudi en fin de journée, dans un message audio, que ses troupes feront « trembler la terre sous les pieds des tyrans qui ont commis des actes d’injustice et de corruption croissante dans le pays ». « Le moment est venu de répondre à l’appel de nos frères à Tripoli, ils ont eu trop de patience », a-t-il ajouté. Le maréchal a ainsi ordonné à ses hommes d’avancer vers la capitale libyenne en exigeant la reddition des milices fidèles au chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj. Une décision qui était loin de répondre aux appels au calme, qui se sont succédé tout au long d’une journée marquée par une montée des tensions.

Quelques heures plus tôt, en début d’après-midi, l’état-major du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale (GEN) avait diffusé un communiqué assurant être prêt à déployer l’aviation pour « frapper des cibles militaires » et « préserver et protéger les civils et les infrastructures de toute menace » en cas d’attaque.

À Tripoli, le ministère de l’Intérieur Fathi Bashagha a déclaré jeudi « l’état d’alerte maximale » et ordonné à toutes ses unités de « faire face avec force et fermeté à toute tentative susceptible de menacer la sécurité de la capitale ».

Après une réunion qui a eu lieu dans la matinée à Misrata, les brigades et les forces armées de la ville ont pris la décision de se mobiliser en soutien au gouvernement d’union nationale pour faire face à l’avancée du maréchal Haftar. Elles ont appelé le chef du gouvernement de Tripoli Fayez al-Sarraj à déclarer la guerre et à procéder à un ordre de mobilisation des forces armées de l’ouest libyen. Le Conseil militaire de Zintan a lui aussi rejoint la mobilisation contre les forces du maréchal Haftar. Ailleurs dans l’Ouest, la situation demeurait plus floue. Plusieurs milices, dont la 7e brigade de Tarhouna, auraient assuré à Haftar leur allégeance fin mars.

Face à la dégradation de la situation, le secrétaire général des Nations unies António Guterres avait mis en garde contre un « risque de confrontation militaire ». Le secrétaire général de l’ONU, arrivé la veille en Libye, avait également appelé à « l’accalmie de la situation, les conditions actuelles ne permettant pas la tenue de la conférence nationale » qui devait être organisée mi-avril et établir une « feuille de route » à même de sortir le pays de la crise.

