Météo : alerte à des niveaux élevés dans plusieurs gouvernorats

L’Institut National de la Météorologie (INM) a augmenté le degré d’alerte à des niveaux élevés à partir du mercredi jusqu’au samedi matin 23 mars 2019 surtout dans les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Siliana, le Kef, Jendouba, Béja, Zaghouan, Sousse, Nabeul et localement à Bizerte, le Grand Tunis et Monastir.

Les quantités de pluies attendues au cours de cette période dans ces régions provoquent probablement le débordement des oueds et des inondations imprévues.

L’INM prévoit le déclenchement des perturbations météorologiques à partir de mercredi soir, en raison de l’arrivée des vagues d’air froid au centre de la Méditerranée, ce qui provoquera la formation de cellules orageuses accompagnées de fortes pluies et de chute de grêle sur des endroits limités au Nord et au Centre, selon les donnés publiées sur la page facebook de l’INM.

Le temps sera marqué à partir de cette nuit, jusqu’à demain 21 mars 2019, par des chutes de pluies oscillant entre 40 et 60 millimètres et allant localement jusqu’à 100 mm, ce qui nécessite d’augmenter le degré de vigilance.

Les températures vont baisser au cours des deux prochains jours. Les maximales atteindront 8°c sur les hauteurs avec la possibilité de chute de neige et se situeront entre 11 et 16°c dans le reste des régions et 21°c localement dans le Sud.

Le vent soufflera fort près des côtes et la mer sera très agitée, à agitée, ce qui rend difficile voire impossible l’activité maritime.

TAP