Météo: baisse relative des températures ce jeudi 26 avril

Les services de l’Institut national de la météorologie annoncent une baisse des températures pour ce jeudi 26 avril 2018. Des nuages parfois abondants avec quelques pluies orageuses sont prévus sur le nord, le centre et localement le sud.

-Vent de secteur Est assez fort de 40 à 60 km/h près des côtes, sur les hauteurs, sous orages et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer très agitée.

-Températures en baisse relative et les maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur le nord, les hauteurs, les régions côtières Est et entre 29 et 34°C sur le sud et atteignant 36°C sur l'extrême sud.