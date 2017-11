Météo : ciel nuageux et pluies isolées

Selon les services de l’Institut national de la météorologie, le ciel sera, ce jeudi 30 novembre, partiellement voilé à parfois nuageux sur le nord avec pluies isolées prenant temporairement un caractère orageux l’après-midi puis intéresseront localement le centre.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et de secteur Ouest sur le centre et le sud; fort de 40 à 60 près des côtes et modéré de 20 à 35 à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 70 sous orages.

La mer sera très agitée, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 18°C sur le nord et les régions Ouest et entre 18 et 24°C ailleurs.