Météo de lundi 7 mai 2018

L’Institut national de la météorologie annonce, pour ce lundi 7 mai 5018, quelques nuages qui feront leur apparition sur la plupart des régions et seront progressivement abondants l’après-midi sur le nord et localement le centre avec pluies isolées prenant temporairement un caractère orageux l’après-midi.

Le vent sera de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement l’après-midi sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

Les températures maximales seront comprises entre 21 et 26°C sur le nord, les hauteurs ouest et les régions côtières Est, entre 27 et 33°C ailleurs et atteignant 36°C sur l’extrême sud.