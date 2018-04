Météo de mercredi 25 avril 2018

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, des bancs locaux de brume seront observés le matin de ce mercredi 25 avril 2018 sur les côtes Est. Le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux l’après-midi sur les régions ouest avec formation de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies isolées puis intéresseront localement le reste du pays en fin de journée.

Vent de secteur Est fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée à très agitée sur le nord et dans le golfe de Gabes et peu agitée à agitée sur les autres zones.

Températures maximales comprises entre 23 et 28°C sur les régions côtières Est et les hauteurs et entre 29 et 34°C ailleurs et atteignant localement 36°C sur le sud.