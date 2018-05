Météo de samedi 12 mai 2018

Voici les prévisions météorologiques pour ce samedi 12 mai 2018, selon l’Institut National de la Météorologie (INM) :

-Des passages nuageux sur la plupart des régions devenant progressivement abondants l'après-midi avec pluies et orages isolés sur le nord, le centre et localement le sud.

-Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant en fin de journée près des côtes et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

-Mer peu agitée.

-Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 27 et 31°C sur le nord et le centre, voisines de 24°C sur les hauteurs ouest et entre 31 et 35°C sur le sud.