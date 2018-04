Météo de samedi 28 avril 2018

Selon le site officiel de l’Institut National de la Météorologie (INM) , le temps sera, ce samedi 28 avril 2018, passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront plus abondants sur le nord et les côtes Est.

-Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l'intérieur du pays.

-Mer très agitée à houleuse.

-Températures maximales comprises entre 20 et 25°C sur le nord, les hauteurs et les régions côtières Est et entre 26 et 31°C ailleurs.