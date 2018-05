Météo : des pluies attendues pour jeudi 03 mai

Selon les prévisions l’Institut National de la Météorologie (INM) pour ce jeudi 3 mai 2018, le temps sera nuageux avec des pluies temporairement orageuses sur le nord et localement le centre.

-Vent de secteur Ouest fort de 70 à 90 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

-Mer grosse sur le nord, très forte à très agitée sur les côtes Est et très agitée à agitée dans le golfe de Gabès.

-Températures maximales comprises entre 15 et 20°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 21 et 26°C sur le reste du pays.