Météo : froid et orages isolés ce jeudi 22 Mars 2018

Les services de la météo prévoient, pour ce jeudi 22 mars, un temps froid et nuageux avec pluies et orages isolés sur le nord et le centre puis intéresseront progressivement le sud avec des chutes de quelques flocons de neige sur les hauteurs ouest.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h avec phénomènes locaux de sable sur le sud et atteignant 80 km/h près des côtes.

-Mer forte à très forte.

-Températures maximales comprises entre 08 et 13°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 12 et 16°C ailleurs.