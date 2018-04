Météo jeudi 19 avril 2018

Les services de l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoient pour ce jeudi 19 avril 2018, des passages nuageux seront progressivement abondants sur le nord et le centre avec pluies isolées prenant temporairement un caractère orageux l'après-midi.

-Vent de secteur Est assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable sur l'extrême sud, faible à modéré de 15 à 25 km/h ailleurs et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

-Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.

-Températures maximales comprises entre 17 et 23°C sur le nord, le centre et le sud Est et entre 23 et 27°C ailleurs