Météo : la mer n’est pas favorable aux bonnes baignades

Il fait chaud, très chaud même, mais le temps n’est aux baignades. L’attention est requise et toutes les précautions doivent être prises pour éviter de mauvaises surprises. Car, au cours de la journée de samedi 22 juillet, la mer est agitée à peu agitée dans le golfe de Gabès et Le ciel est partiellement voilé sur la plupart des régions devenant parfois nuageux l'après-midi sur les régions ouest avec orages et pluies isolés.

-Vent de secteur Sud puis tournant au secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant relativement l'après-midi près des côtes.

-Températures maximales comprises entre 34 et 38°C sur les régions côtières, entre 39 et 44°C à l'intérieur du pays et atteignant localement 46°C sur le sud avec coups de sirocco.