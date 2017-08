Selon les services de la météo, la vague de chaleur continue, ce mardi 1er août 2017 avec des coups de sirocco, et touche particulièrement les régions non côtières. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 39°C sur les régions côtières Est et entre 40 et 45°C ailleurs.

Le temps sera peu nuageux sur le nord et le centre et partiellement voilé sur le sud.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; assez fort à fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée à localement forte sur le nord et peu agitée à agitée sur les côtes Est.