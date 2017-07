Météo : légères baisses des températures

Les services de la Météo annoncent une légère baisse des températures pour ce jeudi 13 juillet. Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Les températures en légère baisse sur le nord et le centre et les maximales seront comprises entre 31 et 37°C sur les régions côtières et entre 38 et 43 °C à l’intérieur du pays et atteignant localement 46 °C sur le sud avec coups de Sirocco.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud, assez fort à fort de 40 à 60 Km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 35 Km/h à l'intérieur du pays.

Mer peu agitée dans le golfe de Gabès et agitée à forte sur les autres côtes.