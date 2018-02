Météo lundi 19 février 2018

Le temps sera, ce lundi 19 février, parfois nuageux sur la plupart des régions avec pluies isolées et prenant localement un caractère orageux.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Ouest sr le sud faible à modéré de 15 à 25 km/h puis se renforçant l’après-midi près des côtes nord.-Mer aitée à très agitée sur le nord et peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 13 et 17°C et voisines de 11°C sur les hauteurs.