Météo mardi 14 novembre : pluies isolées et chute de neige

Selon les services de l’Institut National de la météorologie (INM), la journée de mardi 14 novembre sera marquée par des nuages parfois abondants avec pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre et le sud.

- Possibilité des chutes de quelques flocons de neige sur les hauteurs ouest dépassant 1000 mètres.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sous orages et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays.

-Mer très agitée à agitée.

-Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 09 et 14°C sur les hauteurs Ouest et entre 14 et 19°C ailleurs.