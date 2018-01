Météo mardi 23 janvier 2018 : passages nuageux sur l’ensemble du pays

Les services de la météo prévoient pour ce mardi 23 janvier 2018 un temps caractérisé par des passages nuageux sur l’ensemble du pays.

Vent de Nord-Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs, modéré à assez fort de 25 à 45 km/h sur le reste du pays puis mollissant progressivement en fin de journée.

Mer très forte sur Nord et l'Est de la Tunisie et agitée à très agitée dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 14 et 19°C sur le nord et les hauteurs, entre 18 et 23 °C ailleurs, selon les prévisions de l'INM.